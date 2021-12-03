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Ünlü şov yıldızı metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler

Lottie Lion, metroda yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı. Lion, 3 adamın yanına yaklaşıp göğüslerinin fotoğrafını çektiğini ifade etti.

Ünlü şov yıldızı metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
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İngiltere'de yayınlanan ve iş dünyasındaki kıyasıya mücadeleyi merkeze alan The Apprentice adlı reality şovun yıldızlarından Lottie Lion, metro istasyonunda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı. Lottie Lion, bir şahsın göğüslerini açtığını, 2 kişinin de fotoğrafını çektiğini dile getirdi.

TELEFONDA ARKADAŞIYLA KONUŞUYORDU

21 yaşındaki Lottie Lion, korkunç saldırının 24 Mart'ta saat 22:00 sularında gerçekleştiğini söyledi. Reading'den Bristol'a gitmek üzere istasyonda bekleyip telefonda bir arkadaşıyla konuşurken saldırıya uğradığını açıklayan ünlü isim adamlardan birinin üstünü indirdiğini ve göğsünü açıp fotoğrafını çektiğini söyledi.

KAÇMAK İÇİN TRENE BİNDİ

2019'da da BBC'nin Lord Sugar programında yer alan Lottie, adamlardan kaçmaya çalışırken trene bindi, ancak yine de adamlardan kaçamadı. Lottie, 'Korkunç' olaydaki saldırganlarının onu televizyon şovundan tanıyor olabileceğini söyledi. Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, iki adamın da bunu cep telefonuna kaydettiğini belirtti.

 Kaynak: Haberler.com

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