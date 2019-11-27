Çiçeği burnunda anne adayı Müge Boz bebeğiyle ilk pozunu paylaştı!

Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, geçtiğimiz Haziran ayında dünyaevine girmişlerdi. Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu müjdeleyen başarılı oyuncu ilk bebeğini kucağına aldı. Vina adını koydukları kızları ile sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan çifte ünlülerden adeta tebrik mesajları yağdı.

"İYİ Kİ ANNE VE BABA OLARAK BİZİ SEÇTİN"

Doğumundan günler sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Müge Boz, hastane odasında ailece çektirdikleri fotoğrafı şu notla paylaştı: "İşte Vina'mız da aramıza katılınca... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bir tanem. Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem. Bu süreçte yanımızda olan, tüm ailemize ve arkadaşlarımıza, doktorumuza ve hemşirelere sonsuz teşekkürler."

"HASTANE ZİYARETLERİNİ HİÇ SEVMEM"

"Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, 'Bize doğum haberverilmedi, biz çağrılmadık' diye düşünmesinler lütfen. (Kapıda Vina'nın adı bile yazmıyordu o derece. Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, öpücükler"

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Müge Boz'un fotoğrafını gören Ahu Yağtu, Songül Öden, Enis Arıkan, Ayşe Tolga, Ece Sükan ve Dolunay Soysert tebrik yorumları yaptı. Öte yandan aynı fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Caner Erdeniz, bebeğin yüzünü göz emojisiyle kapattı.