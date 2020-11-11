Çukur'da Namık karakteri Yıldırım Şimşek kimdir tüm dengeleri değiştirecek!

Show TV'nin seyircileri ekranları başına kilitleyen dizisi Çukur'a yeni bir isim daha geliyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği ve 125. bölümde ekrana veda edecek dizinin kadrosuna "Namık" karakteriyle Yıldırım Şimşek katılıyor.

DENGELER DEĞİŞECEK

Daha önce Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol alan Yıldırım Şimşek "Çukur"un ekibine dahil oldu. Gökhan Horzum'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizide Namık rolüne hayat verecek olan başarılı tiyatrocu, dengeleri değiştirecek.

YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Daha sonra Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol alan Yıldırım Şimşek, bir çok dizide rol aldı.