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Ebru Gündeş'in şaşırtan ev kuralları! Asla terlik giydirmiyor!

TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının yeni sezonunda jüri üyeleri arasında yer alan Ebru Gündeş'in ev içinde radikal kuralları ortaya çıktı.

Ebru Gündeş'in şaşırtan ev kuralları! Asla terlik giydirmiyor!
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Magazin gündeminden düşmeyen ünlülerin özel yaşamlarındaki bambaşka yönleri ortaya çıkarak şaşırtmaya devam ediyor. Usta şarkıcı Ebru Gündeş'in de şaşırtan bir yönü ortaya çıktı. Gündeş’in ev içinde katı kuralları olduğu ve terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşı çıktığı, çalışanlarının evde ayakkabıyla gezmesini istediği öğrenildi.

EVDE TERLİK GİYDİRMİYOR

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, ev içinde terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşı. Gündeş, evinde çalışan temizlikçi, aşçı gibi görevlilerin önceden ayakkabı numaralarını bağlı bulundukları şirketlerden talep ediyor. Yıllardır böyle bir uygulama yapan sanatçı, çalışanlarına bir spor markasının ayakkabılarını alarak o ayakkabılar ile çalışmalarını istiyor.

Öte yandan Kanlıca’da oturan 47 yaşındaki şarkıcı, o bölgede görevli olan belediyenin temizlik çalışanlarına haftada bir kahvaltı veriyor.  

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