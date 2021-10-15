Turna yemişinin faydaları bu meyvenin tüketilmesi antibiyotiklerin azalmasını sağlıyor!

Yaban mersini görünüş olarak kızılcığı andıran yabancı kökenli bir meyvedir. Küçük çalılıklarda ormanlık alanlarda yetişen bu mucize meyve oldukça güçlü bir antioksidandır. Vücuda oldukça faydalı olduğu tespit edilen bu meyvenin bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. Peki turna yemişinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Turna yemişi saf halde tüketilmeyen acı bir tadı olan, oldukça güçlü bir antioksidandır. 2015 dünya çapınca yapılan sağlık konferansında bu meyvenin tüketilmesi antibiyotiklerin azalmasını sağlayacağını açıklandı. Günde beş tane turna yemişi tüketen kişinin bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı oldukça dirençli olduğu görülmüştür.

AĞIZ İÇERİSİNDE MİKROPLARIN BİRİKMESİNİ ÖNLÜYOR

Turna yemişi ağız içerisinde mikroların birikmesini de önlemektedir. Diş etlerini güçlendiren bu meyve besinlerin vücutta atık olarak kalmasını engeller.

BAĞIRSAKLARDAKİ GIDA BİRİKİMİNİ ÖNLEMEKTEDİR

Bağırsaklardaki gıda birikimini önlemektedir. Bu sayede kabızık gibi sorunların yaşanmasını önlemektedir. İçerisinde yüksek lif sayesinde zun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Bu sayede kilo vermek isteyenlerin rahat tüketebileceği bir besindir.

KANSER HASTALIĞININ YAŞANMA RİSKİNİ AZALTIR

Turna yemişi vücudu enfeksiyonlu hücrelerden korur. Enfeksiyonlu hücreleri idrar yolu ile vücuttan atar. Bunun yanı sıra hücrelerin mutasyona uğramasını engelleyerek kanser hastalığının yaşanma riskini azaltır.