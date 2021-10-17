Algı Eke'den olay yaratan ayna pozu!

2008 yılında yayınlanan 'Baba Ocağı' adlı yapımla oyunculuğa başlayan Algı Eke, son olarak ekran hayatı kısa süren 'Hizmetçiler' dizisinde rol aldı.

"YOGA ZAMANI"

Uzun bir süredir ekranlara ara veren Algı Eke, Instagram hesabından paylaştığı ayna pozuyla hayranlarından tam puan aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla gündem olan güzel oyuncu, beyaz gömleğiyle verdiği poza "Yoga zamanı" notunu düştü.

EVLİLİĞİ BİTTİ

Kendisi gibi oyuncu İnan Ulaş Torun ile 2017 haziran ayında evlenen Algı Eke, geçtiğimiz yıl boşandı. Resmi boşanma sonrası ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar veren çift, ilişkiyi sürdürememiş ve tamamen bağlarını kopardı.