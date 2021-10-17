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Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, gönlünü müzisyen Emir Aksoy'a kaptırdı. İkili önceki akşam Aksoy'un doğum günü partisine girerken ilk kez el ele görüntülendi.

Gökçe Bahadır yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!
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FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisi Emir Ersoy için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Gökçe Bahadır, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. 

BİRBİRİNE ÖVGÜ YAĞDIRDILAR

Mekana girmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır "İlişkimiz güzel gidiyor. Birbirimizi her geçen gün biraz daha iyi tanıyoruz" dedi. Emir Ersoy ise Gökçe Bahadır hakkında, "Gökçe harika bir insan, on parmağında on marifet var. Hem oyunculuğu hem de müzisyenliği harika!" ifadelerini kullandı.

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