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Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi

Sadakatsiz'in Haluk'u Sergen, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir market çıkışı kendisinden yaşça küçük arkadaşı ile görüntülendi.

Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi
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Geçtiğimiz haftalarda Gizem adında arkadaşı ile görüntülenen Burak Sergen, yine aynı kadın arkadaşı ile alışverişteydi.

"ALDATILDIĞIM KANITLANDI"
Alışveriş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen "Alışverişe gelmiştik. Gizem arkadaşım, zaten tanışmıştınız." dedi. Koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra henüz yeni evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını öğrenen ünlü oyuncu, "Zaten aldatıldığım kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AŞKA AÇIK KAPI BIRAKTI
Snob Magazin'de yer alan habere göre; yanındaki arkadaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Sergen "Kendisi arkadaşım. Ama şu boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir durumlar." diyerek aşka açık kapı bıraktı.

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