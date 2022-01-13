Leman Sam'ın Araplarla ilgili attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Ünlü sanatçı Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar." ifadelerini kullandı. Sam'ın paylaşımına tepki gösteren ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, "Bu tip ırk ve köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum" dedi.

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir'de lüks cipiyle köpeği ezerek öldüren Katarlı şahsa tepki gösteren ünlü sanatçı Leman Sam, sosyal medya hesabından eleştiri alan bir paylaşım yaptı.

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLER"

Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımdan sonra Sam'a sosyal ağlardan tepki üstüne tepki yağdı.

"SİZİ KINIYORUM"

Leman Sam'ı ilk eleştirenlerden biri, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş attığı tepki tweetinde, "Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru. Sosyo-kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru. Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru. Bu tip ırk ve köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com