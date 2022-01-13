Yavuz Bingöl'den Kıvırcık Ali'ye vefa paylaşımı Ali Özütemiz kimdir işte ölüm nedeni

11 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Kıvırcık Ali olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü sanatçı vefatının 11. yılında Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

''Canım arkadaşım Kıvırcık Ali aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, hayatını kaybeden meslektaşı Kıvırcık Ali ile yıllar önce çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Arkadaşını ölüm yıldönümünde anan Bingöl, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İşte o paylaşımı...

''Canım arkadaşım Kıvırcık Ali aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu. Seni hiç unutmadık türkülerini söylüyoruz hep ve daima kalbimizdesin …



