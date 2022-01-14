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Yüz inceltme hareketleri neler sonuca inanamayacaksınız!

Yüzünüzde gitmesini istediğiniz bölgeler varsa tam size göre bir yazı yazdık. Dolgun yüzünüzde biraz keskin hatlar olmasını istiyorsanız iişte yolları!

Yüz inceltme hareketleri neler sonuca inanamayacaksınız!
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Yüzünüzde gitmesini istediğiniz bölgeler varsa tam size göre bir yazı yazdık. Dolgun yüzünüzde biraz keskin hatlar olmasını istiyorsanız iişte yolları! Evde kolayca yapabileceğiniz bu egzersizler tüm gün yaşadığınız gerginliği de yüzünüzden söküp atacak ve bonus olarak daha rahatlamış hissedeceksiniz!

İşte detaylı anlatımımızla incelten yüz hareketlerini sizin için derledik!

Öncelikle kaslarınızı ısıtın 

İlk olarak yüzünüzdeki tüm kasları ısıtmakla işe başlıyoruz. Dik bir şekide bir sandalyeye oturun ardından yavaş ve sesleri uzatarak "a", "e", "i", "o", "u" seslerini telaffuz etmeye çalışın. Kaslarınızın biraz olsun rahatladığı ve ısındığını hissedene kadar devam edin.

Çenenizi kaldırın 

Öncelikle yine bir sandalyede oturmalı ve başınız arkaya doğru eğmelisiniz. Çenenizi mümkün olduğunca kaldırın ve dudaklarınızı mümkün olan şekilde ileri doğru uzatın 10 daniye bekleyin ve bırakın sonrasında bu egzersizi en az 2-3 kez tekrar edin.

Yanaklar daha sıkı olacak 

Yanaklarınızdaki kilodan dolayı sarkma mevcutsa bu egzersiz tam size göre! Ağzınıza derin hava alın ağızınızın içinde dolaştırın ve işlem tama bir kaç kez tekrar edin.

Çene için harika bir egzersiz 

Alt dudağınızı üst dudağınızın üstüne çıkarın ve burnunuza yaklaştırmaya çalışın. Bu şekilde 15 saniye kadar kalın ve hareketi 5 kez tekrarlayın!

Ağzınızı açın 

Evet evet yanlış duymadınız ağzınızı açın! Yüznüzdeki tüm kasların çalıştığını ve rahatladığını göreceksiniz üstelik çok basit.

Elmakcık kemik severler! 

Bu egzersizi günde 10 kere tekrar edin. Yanaklardaki yağlar azalacak ve istediğiniz elmacık kemiklere ulaşacasınız. Hareket de gayet basit yanaklarınızı içeri çekin ve dudaklarınızı büzün. Bu hareket çocukluğumuzdan beri yaptığımız ve bildiğimiz hareket zorlanmayacaksınızdır.

Elmacık kemiğiyle aynen devam

Elmacık kemiklerinizin üzerine parmağınızı koyun ve bu sırada ağzınız açık kalsın parmaklarınızla üzerindeki deriyi göz kenarlarına kadar çekin ve orada 10 saniye bekleyin ardından bırakıp birkaç saniye bekleyip işlemi tekrar etmeye devam edebilirsiniz.

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