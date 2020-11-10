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Eski sevgilisi The Weeknd'den Bella Hadid'e olay sözler Beni bir daha arama!

Bella Hadid ile The Weeknd çiftinin yeniden biraraya gelmeleri beklenirken Weeknd, Bella Hadid için “Dönüşümüz yok, beni bir daha arama” sözleriyle şarkı yaptı.

Eski sevgilisi The Weeknd'den Bella Hadid'e olay sözler Beni bir daha arama!
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Kanadalı şarkıcı The Weeknd (30) ile Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid (24), 2015 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 2016 sonunda ayrılan ünlü çift, 2.5 yıl sonra barışmıştı. Yeniden barışmaları beklenen çiftten The Weeknd, yeni şarkısındaki manidar sözlerle barış yolunu kapattı. 

'Bitti' şarkısıyla ilişkisine son verdi

Posta'da yer alan habere göre; The Weeknd, listelerde yükselen ‘Over Now’ (Bitti) adlı yeni şarkısı ile bu ilişkiyi geride bıraktığını dünyaya ilan etti. 

Kanadalı şarkıcının kendisinin yazdığı parçada şu sözler geçiyor:
"Dönüşümüz yok / Eskisi gibi olamıyoruz / Bitti / Artık aklını bu aşkla daha fazla kurcalama." 

"Sürekli ilgi istiyorsun / Konuşmadığımız zamanlarda bile basına malzeme veriyorsun / Artık ikimiz de başkalarıylayız / Lütfen beni bir daha arama."

İlişkilerine bir şans daha verecekleri konuşuluyordu

Aşkları bir dargın bir barışık süren Bella Hadid ve The Weeknd, son olarak geçtiğimiz yıl birlikte görüntülenmişti. İkilinin, karantina döneminde görüntülü konuştukları ve aşka bir şans daha vermeye çalıştıkları söyleniyordu. 

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