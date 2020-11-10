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Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımdan çıkarıldı. Gürpınar; annesini, babasını ve eniştesini koronadan kaybetmişti.

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı
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Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 4 Eylül'de koronadan vefat etmişti. Gürpınar'ın eniştesi de koronavirüse yenik düşmüştü. İkbal Gürpınar'dan nihayet sevindiren bir haber geldi.

Hastalık sürecini anlattı

Kendisi de bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar odaya alındı. Annesinin cenazesine gidemeyen Gürpınar, çok ağır geçirdiği hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürpınar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.

"Nefes almak ne büyük nimet"

Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını Doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah. Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin.

"Canla başla çalışıyor herkes"

Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın.

"Hangi birini anlatayım?"

Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?

"Dayanılacak gibi değil"

Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven, mesafe! Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz, dayanılacak gibi değil.''

 

 

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