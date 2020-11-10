Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'yle pozunu paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu!

2019 yılında dünyaevine giren Gamze Erçel ile mimar Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. Erçel son olarak kızıyla paylaştığı pozla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Aylin Mavi'yle olan pozuna 300 binin üzerinde beğeni

28 yaşındaki Erçel, önceki gün 11 aylık kızı ile pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Gamze Erçel'in "Bunu koymadan edemedim. En güzel fotoğrafımız olabilir" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 327 binden fazla beğeni aldı.

Kızına kaybettiği annesinin adını verdi!

Öte yandan Gamze Erçel, kızına geçtiğimiz sene kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adını vermişti.