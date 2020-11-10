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Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya, sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı

Masterchef'in sert mizacıyla tanınan şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaştı.Yalçınkaya'nın pozları kısa sürede gündem oldu

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya, sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'teki sert çıkışlarıyla her daim adından söz ettiren Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, erkek arkadaşıyla samimi pozlarını paylaştı.

Sarmaş dolaş poz verdi

Youtube'a yüklediği videoların ardından Instagram hesabından mavi tık alan 17 yaşındaki Sude Yalçınkaya müzisyen sevgilisi Ömercan Deveci ile fotoğrafını paylaşarak aşkını gözler önüne serdi. Sude Yalçınkaya, aşkıyla olan samimi pozlarını "Bir insanda hem arkadaşlığı hem de sevgiyi bulmak... Çok güzelsin" notuyla paylaştı.

Mehmet Şef'in tepkisi merak konusu oldu

Yalçınkaya'nın sevgilisi Ömercan Deveci ise dudak dudağa pozlarını, "Güneşine bakıp yansın herkes" diyerek paylaştı. İkilinin aşk dolu pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağarken birçok kullanıcısı yorumlara Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.

Öte yandan Mehmet Şef'in kızının sevgilisiyle aşk dolu pozlarına ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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