Fenomen Danla Bilic erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimz hafta badem göz ameliyatı olmuştu. Bilic, dün açıklama yaparak kafasında dikişler olduğunu bu sebepten dolayı da saçlarının bir kısmını boyayamadığını söyledi. Badem göz ameliyatı olduğunu doğrulayan Danla, takipçisinden gelen küfürlü bir mesajı da herkesle paylaştı. Bilic mesajı "Çok ayıp" diyerek Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

''Ameliyatı kafamdan yaptılar''

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, dün akşam Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak yasak olmasına rağmen içki içtiğini bu sebepten de yüzünde ödem oluştuğunu söyledi. Geçirdiği badem göz operasyonunda bahseden Bilic, "Saçlarımı sormuşsunuz, evde kendim boyadım. Normalde 1 ay saç boyamam yasak. Kafamdaki dikiş yerlerine hiç dokunmadım oralar hala sarı renk. Ameliyatta kafamdan açıp buradan çektiler. Evet, yaptırdım bunu" dedi.

Küfürlü mesajı ifşa etti

Bu açıklamaların ardından takipçilerinden gelen mesajları paylaşan Danla Bilic, bir erkek takipçisinin kendisine attığı küfürlü mesajı ifşa etti. Bilic mesajı "Çok ayıp" diyerek Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.