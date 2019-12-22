İngilizler orduya asker almak için Kim Kardashian'ın kalçasını kullanacak!

ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, İngiliz ordusuna kalçasıyla ilham kaynağı oldu. Ordu, kadrosuna genç kızları dahil etmek için özel reklam hazırladı.İngiliz ordusu 2020 yılında orduya daha fazla genç kadını almak için reklamlarda ilgi çekmek için Kim Kardashian'nın kalçalarını kullanacak. Daily Mail gazetesinin iddiasına göre ordu reklamlarda "Orduda görev yapmak, sosyal medyada beğeni almaktan çok daha büyük bir özgüven yaratır" sloganını kullanmayı planlıyor.





Kim Kardashian'ın fotoğrafları reklamda tam boy olacak

Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian'ın tam boy fotoğrafının ekleneceği reklamda, gençlere asker olmanın sadece an için değil ömür boyu kendine güven oluşturacağını yazacak. Tanıtım "Alacağınız eğitimler sayesinde hep fit ve formda kalacaksınız" sözleriyle de orduya katılacak olanlara hitap etmesi sağlanacak.



TV'ler 2020'de yayınlayacak

Savunma bakanlığı konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, çok konuşulacağı şimdiden belli olan reklamın 2020 yılının Ocak ayında televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi.