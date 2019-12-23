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Berrak Tüzünataç'ın evinde çırılçıplak dolaşması komşularını isyan ettirdi!

Ekranların aranan isimlerinden biri olan Berrak Tüzünataç'ın gece evinde çırılçıplak dolaşması komşularını isyan ettirdi.

Berrak Tüzünataç'ın evinde çırılçıplak dolaşması komşularını isyan ettirdi!
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Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Berrak Tüzünataç, komşularını çileden çıkardı. Ünlü oyuncunun gece evinde çırılçıplak dolaşması komşularını isyan ettirdi. Güzel oyuncu Berrak'ın, kendisini uyaran komşularına "Geri zekalılar size ne!" diye bağırdığı söyleniyor. 

KOMŞULARINA ''İLALALAH'' DEDİRTTİ 

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Cihangir'de oturuyor. Güzel oyuncunun gece evinde çıplak dolaşması komşularına pes dedirtti. Komşuları; gelenigideni hiç eksik olmayan, evde arkadaşlarıyla sabahlara kadar 'yüksek sesle' sohbet eden Tüzünataç'ı sürekli uyarmaktan bıkmış. Güzel oyuncuyu en çok ziyaret eden arkadaşının ise Cem Yılmaz olduğu söyleniyor!

PERDELERİ HİÇ KAPATMIYOR!

Ünlü oyuncunun komşuları Tüzünataç'ın gece çırılçıplak soyunup perdeleri kapatmadan evde dolaşmasından şikayetçi. Tüzünataç'ın kendisini uyaran komşularına "Geri zekalılar size ne!" diye bağırdığı söyleniyor. 

SABAHA KADAR SOHBET MUHABET EDİYORLARMIŞ 

Cem Yılmaz, 'Organize İşler' filmindeki rol arkadaşı Berrak Tüzünataç'a haftada iki-üç kez oturmaya gidiyormuş. Komşular ikilinin sabahlara kadar sohbet ettiğini söylüyor.

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