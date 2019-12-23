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Irina Morozyuk'tan bikinili paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi İrina Morozyuk'un , Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Irina Morozyuk'tan bikinili paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rize'nin yengesi Irina Morozyuk, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı. Bikinili fotoğrafını paylaşan İrina'nın paylaşımına beğeni yağdı. 

Beğeni butonu çöktü

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi İrina Morozyuk'un, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

Irina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Elinde muzla kendini duvara bantlamıştı 

İrina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için "Muzumun fiyatı nedir?" sorusunu bırakmıştı.

Irina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

İrina Morozyuk kimdir? 

Irina Morozyuk, Mykola Morozyukûn eşidir.Ukraynalı güzel sportif bir kişiliğe sahip. Verdiği seksi pozlarla da ilgi odağı haline geldi. Yaşı henüz bilinmeye Morozyuk aynı zamanda MRZ Design adında da firmaya sahip. Parfümlere de çok önem veriyor.

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