Tirit yemeği nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Bugün siz elmaelma.com okuyucularımız için Andolu'nun efsane lezzeti olan Tirit'in tarifini hazırladık. Başta Balıkesir olmak üzere pek çok ilimizde düğün yemeği olarak verilen bu tarifimize sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Sofralarında bir değişiklik isteyenler buraya! Peki tirit nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi, püf noktaları ve hazırlanışı ile tirit tarifi!

Tirit Malzemeleri:

500 gram dana eti, 4 adet tırnak pide, 1 su bardağı yoğurt,1 yemek kaşığı tereyağ,1 tatlı kaşığı pul biber veya salça, 2 iri diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet defne yaprağı

Nasıl yapılır?

Kuşbaşından daha iri doğranmış dana etlerini düdüklü tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin.Tuz, karabiber, defne yaprağını da atıp kapağını kapatın ve 30-40 dakika arası, etler lif lif ayrılacak kıvama gelene kadar pişirin.

Diğer yandan 4 adet tırnak pideyi küp küp doğrayın, kıtır kıtır olması için 15 dakika kadar fırına atın.2 diş sarımsağı ezin, yoğurda ekleyin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar da su ekleyin ki yoğurt daha akışkan olsun. Hepsini iyice çırpın.

Pişen etlerin suyunu süzüp ayrı bir kaseye alın. Etler soğumadan lif lif ayırın. Tereyağını eritin, kırmızı biberi veya salçayı ekleyin. Kıtır kıtır olan pideleri çukur bir tabağa alın, kenara ayırdığınız et suyuyla ıslatın. Üzerini lif lif ayırdığınız etlerle doldurun. Etlerin üzerine yoğurt gezdirin. En üstüne de erittiğiniz tereyağdan gezdirin ve soğumadan servis edin