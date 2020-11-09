Marlenka nasıl yapılır bu lezzete karşı koyamayacaksınız!

Tadının hafifliğiyle çay saatlerinin ve altın günlerinin vazgeçilmez lezzeti olmaya hazırlanan bu tarifi denemeye ne dersiniz? İçerisinde şeker bulunmuyor. Tadını ise içerisinde bulunan baldan alıyor. Kahvelerinizi yudumlarken size eşlik edecek bu lezzetin tadı damakta kalıyor. Peki marlenka nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile marlenka tarifi!

MALZEMELER:

Kek İçin:

200 gram şeker, 520 gram un, 2 adet yumurta, 55 gram tereyağı, 2 çorba kaşığı bal, 1 paket kabartma tozu

Kondanse Süt İçin:

1200 gram süt(yağlı),200 gram şeker

Krema İçin:

300 gram yoğunlaştırılmış süt, 3 adet yumurta, 2 çorba kaşığı bal,55 gram tereyağı

Süslemek İçin:

400 gramfındık içi

Kekin yapılışı:

Yumurta ve şekeri çırparak, yumurtayı kabartın.Boş bir tencerenin içerisine su koyarak ocağa koyun. Isıya dayanıklı ve içi su dolu tencerenin içerisine rahatça oturacak bir kap hazırlayın. Bu yöntemi kullanarak tereyağını direkt ısıya temas etmeden eritin.Eriyen tereyağının içerisine un ve kabartma tozu hariç kalan malzemeleri ekleyin ve karıştırın.Karışım homojen bir kıvama geldiği zaman yumurta ve şekerli karışımı ekleyerek mikser yardımı ile çırpın.Karışım ilk hacminin iki katına çıktığı zaman, ısıyı kesin.Unu karışıma iyice yedirerek fazla çırpmadan, tahta kaşık yardımı ile karıştırın.Kat kat bir pasta olacağı için her katı ayrı pişirmek en kolay yöntem olacaktır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Yaklaşık 1,5 kepçe hamurdan dökerek eşit ve ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 165 derecelik fırında 5-6 dakika pişirin.Bu işlemi hamur bitene kadar 7-8 kere tekrarlayın. Yuvarlak bir kalıp yardımı ile düzgünce kesin. Kek katlarınız hazır!

Kondanse sütün hazırlanışı:

Sütü orta ateşte kaynatın. Her taşımda üzerinde biriken tortuyu alarak bu işleme yaklaşık 2 saat devam edin. Süt miktarı azaldıkça taşım süresi kısalacaktır. 300 gr süt kalana kadar devam edin (Göz kararı 1+1,5 su bardağı). Daha sonra ocaktan alıp içerisinde ince delikli süzgeç yardımı ile sütü süzün. Süzdüğünüz sütün içerisinde ölçülü şekerinizi eritin ve tekrar ocağa alın. Kaynayınca ocaktan alıp soğutun. Sütünüz bu yöntemle yoğunlaşacaktır.

Kremanın hazırlanışı:

Tereyağını eritip, soğutun. Tereyağı dışındaki malzemeleri geniş bir kabın içerisinde çırpın en son teryağını ekleyip çırpmaya devam edin. Krema kıvam aldığı zaman soğuması ve hazır hale gelmesi için buzdolabına kaldırın.

Pastanın hazırlanışı:

Kat kat hazırladığımız pasta kekinin ilk katını ince bir tabaka krema ile kaplayın ve üzerine ince çekilmiş fındık ilave ederek diğer kata geçin kek katlarınız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. En üst kata krema sürün ve üzerini fındık ile kaplayın. İşte bu kadar. Hadi afiyet bal olsun!