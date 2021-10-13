Soğan suyu kürü faydaları neler 20 güne 4 kilodan kurtulabilirsiniz!

Sağlık açısından son derece faydalı olan soğan suyunu düzenli olarak tüketerek vücudunuzdaki şikayetçi olduğunuz kilolardan kurtulabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde kilo verme yollarını arayanlar için 'Soğan suyu kürünün faydaları neler? Soğan suyu kürü neye iyi geliyor? Soğan suyu kürü kilo kaç kilo verdiriyor?' gibi merak edilen sorulara yanıt aradık! Hadi gelin soğan suyu kürü hakkındaki o derlemelere beraber göz atalım!

SOĞAN SUYU NEYE İYİ GELİR?

Vücutaki yağın parçalanma hızını arttırarak metabolizmayı hareketlendirmeye yardımcı oluyor. Gün içerisinde sık sık idrara çıkmayı sağlayarak vücuttaki zararlı besinlerin sağlıklı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlıyor.

Vücuttaki toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olarak 20 gün kadar bir sürede 4 kilodan kurtulmanıza yardımcı oluyor.

SOĞAN SUYU KÜRÜ NASIL TÜKETİLİR?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için düzenli öncelikli olarak düzenli tüketilmesi gerekir. Bu kürün unutulmaması gereken en önemli nokta soğan kürünün taze olarak tüketilmesidir. Gün içerisinde elde edilen karışımın bitirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar alışma aşaması zorlayıcı olsa da gün geçtikçe alışmak kolaylaracaktır. Ancak bu süreçte etkili sonuç alabilmek adına yemek yemeden önce tüketilmesi öneriliyor. Yemek öncesi yaklaşık olarak 20 dakika önce tüketilmesi iştahın kesilmesine yarıdmcı olmaktadır. İlk 20 gün sonrası soğan suyuna ara verilmesi gerekmektedir.

KALORİSİ DÜŞÜK SOĞAN SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler; 4 adet soğan, 2 çorba kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı light süt, Tuz ve karabiber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Soğanların kabuklarını soyup doğradıktan sonra yağda iyice kavurmaya bırakın. Daha sonra üzerine biraz un serptikten sonra yavaş suyu yavaş yavaş ilae edin. Bu işlemden sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyip blenderdan geçirin. 1 tane yumurta sarısı ve yağsız sütü çırpma bittikten sonra blenderda n geçirdiğiniz karışımı ve sütsüz yumurtayı karıştırıp kaynatın.