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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda mest eden poz!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel kayalıkların arasından verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede beğeni v yorum yağdı.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda mest eden poz!
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Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, tatil yaptığı anlarda çekildiği fotoğraflarını, hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Daha önce siyah bikinili fotoğrafını paylaşan ve "sporcuların işi zormuş" notu düşen Görgüzel, gelen yorumların ardından fotoğrafını kaldırmıştı.

KAYALIKLARDA HAYRAN BIRAKAN POZ

Güzel isim, Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Selen Görgüzel, yaptığı yeni paylaşımda kayalıkların kenarında bikinisiyle poz verdiği anları hayranlarına aktardı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, Görgüzel'in sevenleri tarafından da yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: haberler.com

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