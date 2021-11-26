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İç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesti!

Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla takipçilerini mest etti.

İç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesti!
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Rihanna, yeni yıl için çıkardığı özel iç çamaşırların tanıtımı için kamera karşısına geçti. Şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı pozlar 4 milyondan fazla beğeni aldı. Güzelliği ve düzgün fiziği ile herkesi kendisine hayran bıraktıan dünyaca ünlü şarkıcı pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üzerine çıkardığı iç çamaşır markası Savage X Fenty için hazırladığı özel koleksiyonla yine adından söz ettirdi. Paylaşımını yapar yapmaz saniyeler içerisinde 4 milyondan fazla beğeni alan şarkıcının takipçilerini hayran bıraktı.

MİLYONLARCA KİŞİ BEĞENDİ

İç çamaşır markası için ara vermeden çalışan şarkıcı, yeni yılı da es geçmedi. Markasının reklam yüzü olan Rihanna, 2022 yılına girerken tercih edilecek koleksiyonunu yine kendi üzerinde tanıttı. İç çamaşırlı pozlarını 112 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, bir de video yayınladı. Şarkıcını fotoğrafları 4 milyondan fazla beğeniye ulaşırken videosu da 3 milyon görüntülemeye ulaştı.

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