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Netflix dizisi Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan lise öğrencisi kurşuna dizilecek

Netflix'in rekor kıran dizisi Squid Game'in bir kopyasını ülkeye getiren Kuzey Koreli bir kişinin idam edilmesine karar verildi.

Netflix dizisi Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan lise öğrencisi kurşuna dizilecek
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Kuzey Kore'de bir lise öğrencisine, Netflix'in rekorlar kıran dizisi Squid Game'i ülkeye soktuğu gerekçesiyle idam cezası verildi. Kurşuna dizilerek cezalandırılacağı öğrenilen öğrencinin, Güney Kore dramasını USB bellek içinde Çin'den getirdiği ve diğer öğrencilere de sattıktan sonra ülkenin gözetim servisleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

USB BELLEK İÇİNDE ÜLKEYE GETİRMİŞ

Daily Mail'in haberine göre, Kuzey Koreli bir lise öğrencisi, popüler Güney Kore dizisini bir USB mobil bellek cihazına saklayıp Çin'den ülkeye giriş yaptı. Kopyaları diğer öğrenciler de dahil olmak üzere birkaç kişiye sattıktan sonra ülkenin gözetim servisleri tarafından yakalanan kişinin dizideki karakterlerin de öldürüldüğü acımasız yöntemlerden biri olan kurşuna dizilerek idam edilmekle cezalandırılacağı belirtildi.

HER ŞEY ARKADAŞLARINDAN BİRİYLE İZLEMESİYLE BAŞLADI

Bir kolluk kuvveti kaynağı, "Her şey geçen hafta bir lise öğrencisinin Güney Kore draması Squid Game'i içeren bir USB flash sürücü satın alması ve onu sınıftaki en iyi arkadaşlarından biriyle izlemesiyle başladı" dedi. İlgili tutuklamaların, ülkenin Çin ile sınır komşusu olan Kuzey Hamgyong eyaletinde geçtiğimiz hafta gerçekleştiği düşünülüyor.

6 KİŞİYE DE 5 YIL AĞIR ÇALIŞMA CEZASI

Radio Free Asia, diskin bir kopyasını satın alan bir öğrencinin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını, gösteriyi izleyen 6 kişinin ise beş yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldığını bildirdi.

BATI VE GÜNEY KORE'DEN GELEN MATERYALLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAK

Kuzey Kore, Batı ve Güney Kore'den gelen materyallerin ülkeye girmesine katı bir yasak getirdi ve yetkililer yabancı medya içeren video CD'ler için öğrencilerin okulunda arama yapıyor. Olayla ilgili "Merkez Komite okul müdürünü, gençlik sekreterini ve sınıf öğretmenlerini görevden aldı" bilgisi geçildi.

 

 

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