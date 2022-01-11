Show TV Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek ile Hasan Can Kaya bombası

Güldür Güldür Show'un sevilen yüzü oyuncu Ecem Erkek yeni dizisinde Hasan Can Kaya ile partner oluyor!

Güldür Güldür Show'daki 'Naime' rolüyle izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncu Ecem Erkek ekrana dönmeye hazırlanıyor. Naime karakteri ile milyonların sevgilisi haline gelen oyuncu büyük beğeni toplamıştı. Başarılı oyuncu şu sıralar yeni dizi heyecanı yaşıyor. Ecem Erkek yeni dizisinde komedyen Hasan Can Kaya ile partner oluyor. Show Tv'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu bu programdan ayrıldıktan sonra yeni dizi hazırlıklarına başladı.

1989 doğumlu olan Ecem Erkek tiyatro ile başladığı meslek hayatına Güldür Güldür Show ve Hakan Muhafız dizisi ile devam etti. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 46'ıncı Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedyen ödülünü alan Ecem Erkek daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü filminde başrol oynadı.Başarılı oyuncunun Güldür Güldür Show'dan ayrılması şaşırtıcı bir gelişme olarak gündeme gelmişti. Farklı projelerde olmak istediğini birçok kez dile getiren Ecem Erkek sonunda aradığı diziyi buldu.

Exxen platformunda yayınlanacak Aşk Kumardır dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri Hasan Can Kaya oldu.Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor. Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.