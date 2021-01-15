Kahvaltılık sos tarifi lezzetine doyulmaz!

Kahvaltılık sos nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday olacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanıiı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

6 adetbiber

2 adetdomates

1 tatlı kaşığıtuz (arzuya göre)

1 yemek kaşığısıvı yağ

Kahvaltılık Pratik Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle biberler yağda iyice kavrulur.

Üzerine soyulup doğranmış domatesler dökülür, tuz eklenir.

10 dakika ocakta piştikten sonra servis tabağına alınır. Afiyet olsun.