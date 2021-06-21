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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi!

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılması nedeniyle hayranlarının büyük üzüntü yaşadığı ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, mavi saçlarını sarıya boyattı.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi!
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TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılarak hayranlarına büyük üzüntü yaşatan Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi. Mavi saçlarını sarıya boyatan Abdullah, yeni imajını sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı. Abdullah'ın yeni imajına beğeni ve yorum yağdı. 

Yeni imajına beğeni yağdı 

TRT ekranlarının sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması nedeniyle hayranlarını şaşkınlığa uğratan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, uzun bir süre kullandığı mavi saçlarında değişikliğe giderek, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

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