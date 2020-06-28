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Cilveli olmanın kuralları bu sırlardan geçiyor!

Beğenilen bir kadın olmak aslında zor değil. Cilveli kadınlar her zaman gözde olur. Sizde cilveli bir kadın olabilirsiniz. İşte cilveli olmanın sırları...

Cilveli olmanın kuralları bu sırlardan geçiyor!
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Beğenilen ve sevilen kadın olmak aslında hiç zor değil. Cilveli kadınalar erkekler tarafından her zaman öndedir ve gözde haline gelmişlerdir her ortamda dikkat çekmeyi başarır ve bakışları üzerlerine toplarlar. Hayatındaki erkek o an için yanında bulunmadığında ya da ona zaman ayıramayacak kadar yoğun olduğunda bu duruma içerlemez, çünkü kendini oyalayacak başka meşguliyetleri de vardır. Peki cilveli kadın nasıl olunur? İşte cilveli kadın olmanın sırları...

Gizemli olun!

Erkeği kimi zaman merak içinde bırakması gerektiğini iyi bilir. Onunla her gece buluşamaz çünkü yapması gereken başka işleri de vardır. Cep telefonuna uzun mesajlar atarak sanal bir sevgiliye dönüşmeyi de tercih etmez. Erkek, onu sevgiyle özlemelidir.

Etkileyiciyi bakışlar!

Gözler herşeyi itiraf eder. Önemli olan onları doğru kullanmaktır. Öncelikle, ürkek, bekleyen, hayran bakışları bırakın. Cesur bakışlar karşısında hiçbir erkek dayanamaz. Yanınızdaki erkeğin de gözlerine,  onu istediğinizi belli edecek bakışlar atarsanız buna hiç bir ekek dayanamaz.

Kendinizi önemseyin!

Hayatındaki erkekten öte tutkuları da vardır. Hobileri, arkadaşları, işi ya da ailesi de onun için yaşadığı aşk kadar önemlidir. Ancak hiçbiri bir diğerinin önüne geçmeyecek kadar iyi dengelenmiştir.

Tatlı dilinizi kullanın!

Erkeklerin zayıf noktasıdır tatlı dille tavlayamayacağınız hiçbir insan, ele geçiremeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Cümlelerinize mutlaka "canım, tatlım, sevgilim" gibi sözcüklerle başlamıyorsunuz? 

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