Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşi yürek burktu! 'Birbirimize doyamadık'

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Oğuz Yılmaz'ın hayat arkadaşı Aylin Yılmaz, 23 yıllık eşinin mezarını ziyarete gitti. Aylin Yılmaz, mezar ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Aylin Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı sözler, okuyanları duygulandırdı.

"Kalbim hep senin için atacak"

Oğuz Yılmaz'ın hayat arkadaşı Aylin Yılmaz'ın sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. Canon Aylin Yılmaz"

Oğuz Yılmaz kimdir?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müziği küçük yıllardan beri merak salan Oğuz Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başladı.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayımlandı ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırdı. 1991 yılında Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı.

1993'te "Çarşı Çakalı", 1994'te "Vurgunum Sana", 1995 yılında "Zilli Dilek", 1996 yılında "Nazlı'mı Beklerim", 1997 yılında "Keriman" gibi albümlere imza attı.

1999 yılında "Usta" albümünü yayımladı. Bu albümünde yer alan parça "Bas Bas Paraları Leyla"ya, Türkiye’de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında "Gördün mü?" albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. "Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı "Çekirge" parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.