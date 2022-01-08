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Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı.

Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
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Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Dilara Aksüyek'in şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen oyuncu, hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Sadece arkadaşız" dedi.

Son olarak Baş Belası dizisinde rol güzel oyuncu Dilara Aksüyek, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Daha önce kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Onur Bay ile aşk yaşayan Aksüyek'in şimdilerde Hakan Sabancı ile birlikte olduğu ileri sürüldü. Önceki gece Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu, hakkındaki aşk iddiasına da son noktayı koydu.

"HAKAN İLE ARKADAŞIM"

Hakan Sabancı ile gözlerden uzak bir aşk yaşadığı konuşulan oyuncu, sürpriz aşk iddiası sonrası yaptığı açıklamada "Kendisi benim arkadaşım, aşk yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

 AYGÜN AYDIN'DAN TEPKİ GECİKMEMİŞTİ

Sabancı ile yaşadığı sorunlardan dolayı hapis yatan Aygün Aydın, ise Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek hakkındaki aşk ididasına öfke kusmuştu. Aksüyek'in kendisine benzemeye çalıştığını ileri süren Aydın, "Bana benzemek için 5 tane operasyona girdi. Şimdi yetmezmiş gibi Hakan'la haber yaptırıyor" demişti.

Kaynak: Snob magazin 

 

 

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