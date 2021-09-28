search menu
search
close

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi kim asansör pozları olay!

Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoy ile yeni bir aşka yelken açtı. Kaygılaroğlu ve sevgilisi aşklarını asansörde verdikleri pozla duyurdu.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi kim asansör pozları olay!
-A A+

Bir çocuğunun annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Kaygılaroğlu ve sevgilisi aşklarını asansörde verdikleri pozla duyurdu.

 ASANSÖR POZUYLA AŞKINI İLAN ETTİ

Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aradığı aşkı buldu. Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı. Ceren Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekilmiş aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak "Şu an saç rengimiz tam tersi" notunu ekledi.

Ceren Kaçıkoç'un özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pahalılıktan şikayet etti! Türkiye'ye mi dönüyor? Pahalılıktan şikayet etti! Türkiye'ye mi dönüyor?
Magazin
İç çamaşırlı aşk pozu olay yarattı! İç çamaşırlı aşk pozu olay yarattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den bomba Survivor itirafı!
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den bomba Survivor itirafı!
Camdaki Kız Tako'nun sevgilisinden olay pozlar!
Camdaki Kız Tako'nun sevgilisinden olay pozlar!
Bülent Ersoy'a alkometre şoku! Şoke eden anlar!
Bülent Ersoy'a alkometre şoku! Şoke eden anlar!
Deniz Akkaya çıldıracak! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!
Deniz Akkaya çıldıracak! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!
Survivor All Star 2022 kadrosuna sürpriz isim!
Survivor All Star 2022 kadrosuna sürpriz isim!
Tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı!
Tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı!
Önceki Haberler
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
Çizilmiş teflon tencereyi sakın kullanmayın!
Çizilmiş teflon tencereyi sakın kullanmayın!
Düzenli tüketildiğinde kanseri önleyen mucize besin!
Düzenli tüketildiğinde kanseri önleyen mucize besin!
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
İlk buluşmaya giderken bu makyajdan vazgeçmeyin!
İlk buluşmaya giderken bu makyajdan vazgeçmeyin!
Zeytinin bu faydası duyanları şaşırtıyor!
Zeytinin bu faydası duyanları şaşırtıyor!
Kahvaltıların yeni lezzeti: Socca tarifi
Kahvaltıların yeni lezzeti: Socca tarifi
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Yorumlar