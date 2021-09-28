Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi kim asansör pozları olay!

Bir çocuğunun annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Kaygılaroğlu ve sevgilisi aşklarını asansörde verdikleri pozla duyurdu.

ASANSÖR POZUYLA AŞKINI İLAN ETTİ

Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aradığı aşkı buldu. Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı. Ceren Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekilmiş aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak "Şu an saç rengimiz tam tersi" notunu ekledi.

Ceren Kaçıkoç'un özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.