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Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla takipçilerini şaşırttı!

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla takipçilerini şaşırttı!
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Oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş,son verdiği pozla takipçilerini mest etti. Tokuş'un paylaşımını gören takipçileri "Hareketi çözebilmek için fotoğrafa 5 dakika baktık" yorumunu yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı Deli Yürek dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Zeynep Tokuş, evlendikten sonra mesleği bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başladı.3 çocuk annesi Tokuş'un yoga yaptığı sırada paylaştığı fotoğraflarına beğeni üstüne beüeni yağdı.

ESNEKLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

Instagram'da 95 binden fazla takipçisi bulunan Zeynep Tokuş, son olarak duvarın önünde amuda kalktığı bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" notuyla paylaştığı fotoğrafı görenler hareketi anlamakta güçlü çekti.

5 DAKİKADIR BAKIYORUM HAREKETİ ÇÖZEMEDİM"

Tokuş'un paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Hocam neresi kolun, neresi bacağın kafam karıştı", "5 dakikadır bakıyorum hareketi çözemedim" ve "Önünde saygıyla eğiliyorum" yorumu yapıldı.

 

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