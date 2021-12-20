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Dantelli iç çamaşırı giymek neden zararlı uzmanar uyarıyor!

Uzmanlar uyarıyor! Dantelli iç çamaşırları, ciddi sağlık sorunları yaratıyor. İşte nedeni!

Dantelli iç çamaşırı giymek neden zararlı uzmanar uyarıyor!
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Dantelli iç çamaşırı giymek neden zararlı? Uzmanlar dantelli iç çamaşırı giymenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği konusunda uyarıyor. Peki dantelli iç çamaşırı giymek neden zararlı? Merak edilenleri Dermatolog Ekrem Civaş'tan öğrendik. 

Alerjiye neden oluyor

Hazır giyime özellikle iç çamaşırlara karşı alerji oldukça sık rastlanmaktadır. Reaksiyon cilde temasıyla başlar. Genellikle hipersensitivite ve sonrasında kronik cilt değişiklikleri gözlenen sonuçlardır. Araştırmalar yüzde 100 pamuklu ürünlerin yün, naylon ya da fabrikasyon diğer dokulara oranla vücudumuzla daha uyumlu olduğunu gösteriyor.

Kıl dönmesine yol açabiliyor 

Hammaddenin yanı sıra çamaşırların boyası, yıkama sonrası sabun kalıntıları, çamaşırda kullanılan elastik malzeme, yağlar, gresler, pestisitler ya da katran ile kirlenmiş tekstil, vücut sıcaklığı ve dar giyim tarzıyla birleştiğinde allerji ve kıl dönmesine sebep olmaktadırlar. Kıl dönmesi, özellikle bikini bölgesinde kılların sürtünmeye bağlı batıklar geliştirmesi sonucu oluşur.

 

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