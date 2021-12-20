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Yemek odası dekorasyonu fikirleri perde seçimine dikkat!

Yemek odası dekorasyonu nasıl yapılır? Yemek odası dekorasyonu fikirleri neler? İşte birbirinden şık ve zarif yemek odası dekorasyonu önerileri!

Yemek odası dekorasyonu fikirleri perde seçimine dikkat!
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Yemek odası dekoru nasıl yapılır? Yemek odası dekorasyon fikirleri neler? Evin en çok kullanılan ve en çok göz önünde olan bölümlerinden biri olan yemek odasının nasıl doğru dekore edilebileceğini sizler için araştırdık. İşte zarif ve şık bir yemek odası için dikkat etmeniz gereken püf noktalar! 

SALON RENKLERİYLE UYUM YAKALAYIN

Salon ve yemek masası uyumuna mutlaka dikkat edin. Bunlar arasında renk uyumuna dikkat edilmediği zaman konsept uyumsuzluğu ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle salonunuza bulunan renk, tasarım ve aksesuarların birbiriyle uyumlu olmasına özen gösterin. 

PERDE SEÇİMİNE AMAN DİKKAT 

Yemek masaları genellikle salonun manzaraya bakan kısmına konulmaktadır.Manzarının etkisini arttırmak istiyorsanız muhakkak perde seçimine dikkat ertmelisiniz. Dışarıdan gelen ışığı asla kesmeyecek bir perde seçmeye özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra seçtiğiniz perde masaya ve duvarlara da uyumlu olmalıdır. 

BEYAZ RENKLERLE EVİNİZİ AYDINLATIN 

Beyaz renkler evin daha canlı ve ışıltılı görünmesini sağlayacaktır. Ev içerisinin daha parlak ve canlı görünmesini istiyorsanız muhakak beyaz mobilyaları tercih etmelisiniz. Yemek masasını pencere önüne konumlandırmak da gün ışığından faydalanmayı sağlayacaktır.

AYDINLATMALARA YER AÇIN 

Yemek masasının olduğu bölümde hoş bir görüntüye ulaşmak istiyorsanız özel aydınlatmalar tercih edebilirsiniz. Salonu aydınlatacak uyumlu bir aydınlatıcı ile ortama hoş ve zarif bir görünüm katacağınızdan emin olabilirsiniz. 

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