Dereotunun faydaları neler insülin değerini düzenliyor!

Yemeklerin yanına limon sıkıp tükettiğimiz ya da hamur işlerinin içine koyduğumuz dere otunun insan sağlığına olan faydalarını duymuş muydunuz? Nefis bir kokuya sahip olan dere otu antidepresan özelliğinin yanı sıra kandaki insülin direncini bile dengelemektedir. Bunlarla da kalmıyor dereotunun sağlığa olan faydaları mucizevi etki yaratıyor. Dereotunun bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık.

İçerisinde bol miktarda kalsiyum bulunmakta

Dere otunun içerisinde bol miktarda kalsiyum bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde kemik gelişimine fayda sağlamaktadır. Uzmanlar, özellikle gelişim çağındaki çocukların ve hamile kadınların tüketmesi gerektiğini söylemektedir.

Antidepresan özelliği bulunuyor

Yapılan araştırmalara göre dereotunun antidepresan özelliği de olduğu söylenmektedir. Bu özelliği sayesinde dereotu depresyon gibi rahatsızlıklarda doğal ilaç olarak kullanılmıştır.

Gece uykularını düzenliyor

İçerisinde bol miktarda B vitamini bulunmaktadır. Sinir hücrelerini azaltarak vücudun sakinleşmesini sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde gece uykularını da düzene sokar.

Diş iltihaplarını önlüyor

Ağız ve diş sağlığını koruyarak, ağız kokusu ve diş iltihaplanmalarını da önler. Özellikle düzenli tüketildiğinde dişleri beyazlatır.

Dereotu nasıl tüketilir?

Dere otunu çiğ olarak tüketebilirsiniz. Limon ve tuz döküp tüketirseniz de iltihap sökücü etkisi etkisi oluşturmaktadır. Dere otunu çay gibi demleyebilirsiniz. Günde bir barda bu çaydan içerseniz uykunuzu düzenlersiniz. Çorbalarınıza ve yemeklerinize hem lezzet hem de şifa olarak katabilir.