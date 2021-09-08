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Tatile çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu öpüşürken görüntülendi

Bir dargın bir barışık bir dönem geçirdikten sonra aşklarına dolu dizgin devam eden ve beraber tatile çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu öpüşürken görüntülendi.

Tatile çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu öpüşürken görüntülendi
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Geçtiğimiz cumartesi akşam Bodrum'da konser veren Kenan Doğulu, daha sonra eşi Beren Saat ile teknesinde tatil yaptı. Güzel havanın tadını çıkaran çift, bir ara öpüşürken görüntülendi.

Uzun süredir haklında çıkan ayrılık haberlerini her fırsatta yalanlayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yaz aylarının son günlerinde soluğu Bodrum'da aldı. Konserlerden fırsat buldukça eşiyle tatil yapan Doğulu, son olarak kendi teknesinde objektiflere takıldı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği çift önceki gün Gümbet'teydi.

AŞKA GELDİLER

Beren Saat ve Kenan Doğulu akşam saatlerinde birlikte denize girerken görüntülendi. Kısa süren deniz keyfinin ardından tekneye çıkan çift, birbirlerine sarılıp öpüşerek romantik dakikalar yaşadı. Beren Saat'in formunu koruduğu gözlenirken, Kenan Doğulu göbeğiyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçiren çift, sık sık denize girmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Hürriyet 

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