Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Çukur dizisinde "Emrah Komiser" karakteriyle ünlenen ve son olarak Son Yaz dizisinde izleyiciyle buluşan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.
CANLI YAYIN YAPTI
28 yaşındaki oyuncu yangın söndürme çalışmalarının ortasında Instagram hesabından canlı yayına geçti. Duymaz'ın nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı.
HERKESİ YARDIMA ÇAĞIRDI
Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan ve herkesi bölgeye yardıma çağıran Alperen Duymaz, sosyal medyadan destek mesajları aldı.