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Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Son olarak Fox TV'deki Son Yaz dizisiyle hayranlarıyla buluşan Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. O anları canlı olarak paylaştı.

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, yangın söndürme çalışmalarına katıldı
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Çukur dizisinde "Emrah Komiser" karakteriyle ünlenen ve son olarak Son Yaz dizisinde izleyiciyle buluşan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.

CANLI YAYIN YAPTI

28 yaşındaki oyuncu yangın söndürme çalışmalarının ortasında Instagram hesabından canlı yayına geçti. Duymaz'ın nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı.

HERKESİ YARDIMA ÇAĞIRDI

Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan ve herkesi bölgeye yardıma çağıran Alperen Duymaz, sosyal medyadan destek mesajları aldı.

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