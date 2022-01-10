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2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor evlat acısıyla sarsıldı

90'lı yıllarda çıkardığı Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla hem dünyada hem Türkiye'de tanınan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, evlat acısıyla yıkıldı. Ünlü

2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor evlat acısıyla sarsıldı
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2018'de Müslüman olarak Shuhada Davitt adını alan 55 yaşındaki şarkıcının günlerdir kayıp olan 17 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

ACI HABERİ TWİTTER'DAN DUYURDU

Sinead O'Connor,oğlunun ölüm haberini sosyal medyadan açıkladı. Ünlü şarkıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" dedi.

 

2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor evlat acısıyla sarsıldı

KAYIP OĞLUNA BÖYLE SESLENMİŞTİ

Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu. O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti: "Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme."

 

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