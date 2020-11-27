YouTuber Duygu Özaslan'ın paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı!

Fenomen Duygu Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaştığı photoshoplu paylaşımları arasındaki fark olay olmuştu. Duygu Özaslan aldığı yoğun eleştiriler sonrasında Bulimia Nervoza hastası olduğunu açıklamıştı.

Takipçilerini zayıfladığına inandıramadı

Yazdan beri yaptığı paylaşımlarda photoshop'a devam eden ünlü fenomen takipçilerinin eleştirilerinden kaçamadı. Son olarak zayıfladığını iddia ettiği halini paylaşan Özaslan'a takipçilerinin bir kısmı inanmadı.

"Yandığın şeyle yakıyorsun"

Duygu Özaslan'ın bir takipçisinin yaptığı yorum onlarca beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcısı şu yorumda bulundu: "Bulimiadan yakınan biri olarak yarattığın bu 'fake' vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun. Yandığın şeyle yakıyorsun. İnsanlara diyorsun ki 'ideal vücut bu olduğu için ben kendi vücudum yerine shopla bunu yapıyorum.' Gerçekten acınası"

"Azmimle gurur duyuyorum"

Özaslan bu yoruma şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey demiyorum artık fotoğraflarımla oynamıyorum da. Çok ciddi spor yapıp kilo verdim kusura bakmayın ama azmimle de gurur duyuyorum."