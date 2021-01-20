search menu
search
close

Cildi makyaja hazırlamak masajı atlamayın!

Cilt makyaja nasıl hazırlanır? İşte makyajın cilde tam anlamıyla oturabilmesi için yapılması gereken 4 önemli tüyo!

Cildi makyaja hazırlamak masajı atlamayın!
-A A+

Biz kadınlar genel olarak makyaj yapmayı çok seviyoruz. Kendimizi daha iyi hissettiğimiz makyaj rutininde dikkat edilmesi gereken şeylerden haberimiz var mı? Örneğin makyaj öncesinde cildimizi makyaja hazırlıyor muyuz? Eğer siz de makyaj öncesi cildin nasıl hazırlanması gerektiğini merak ediyorsanız haberimize bir göz atmanızda fayda var. Peki cilt makyaja nasıl hazırlanır? İşte cildi makyaja hazırlamanın 5 kolay yolu! 

DUDAKLARINIZIN PÜRÜZSÜZ OLMASINI SAĞLAYIN 

Cildinizi makyaja hazırlamanın en önemli detaylarından biri dudakalrınızın pürüzsüz olmasıdır. Makyaja başlamadan önce dudaklarınıa peeling yaparak pürüzsüz olmasınız sağlayın. Sonra ruj sürmeden dudaklarınızı mutlaka nemlendirin. Şeker ile dudaklarınızı fırçalayabilirsiniz. Bu hem kan dolaşımınızı hızlandıracak hem de dudaklarınızın pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır. 

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN 

Soğuk kış aylarında kuruyarak nemsiz kalan cilt son derece bakımsız ve sağlıksız görünmektedir. Bu nedenle cildinizi yumuşatıcı, ferahlatıcı özellikli bir ürünle nemlendirin. Bunun için doğal ürünleri de tercih edebilirsiniz.Bu adım makyajın cildinizde homojen bir şekilde kalmasını da sağlayacaktır.

CİLDİNİZE MASAJ YAPIN 

Cilt üzerindeki şişlikler ne yazık ki makyaj kontürünün tam olarak oturmamasına neden olur. Bu nedenle özellikle ödem bulunan gözaltı torbalarına masaj uygulayarak ödemi dağıtın. Yüzünüze yaptığınız bu masaj yüzünüzdeki kan dolaşımını da hızlandıracaktır. 

NEMLENDİRİCİLERİN İÇERİĞİNİ KONTROL EDİN

Makyaj yapmadan önce ya da klasik olarak kullandığınız cilt bakım rutinlerinizden bir tanesi haline gelen nemlendiriciyi seçerken içerisinde yer alan maddeleri mutlaka kontrol edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pratik lezzet: Pırasalı frittata Pratik lezzet: Pırasalı frittata
Yemek
Ballı sabun nasıl yapılır? Mucizevi etki yaratıyor! Ballı sabun nasıl yapılır? Mucizevi etki yaratıyor!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Dünyanın en seksi kadınındn bomba paylaşım!
Dünyanın en seksi kadınındn bomba paylaşım!
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Yıllara meydan okumaya devam ediyor! Ajda'nın paylaşımına beğeni yağdı
Yıllara meydan okumaya devam ediyor! Ajda'nın paylaşımına beğeni yağdı
Cinsel ilişkiye girdikleri anları kayda alıp arkadaşlarına gönderdi!
Cinsel ilişkiye girdikleri anları kayda alıp arkadaşlarına gönderdi!
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Önceki Haberler
Tedavi edilmeyen menapoz kalbi yoruyor!
Tedavi edilmeyen menapoz kalbi yoruyor!
Öpüşürken gözlerimizi kapatmamızın nedeni aslında...
Öpüşürken gözlerimizi kapatmamızın nedeni aslında...
İşte sivrisinek kaşıntısından kurtulmanın en etkili yolu!
İşte sivrisinek kaşıntısından kurtulmanın en etkili yolu!
Minimalist dekorasyonla evinizi ferahlatın!
Minimalist dekorasyonla evinizi ferahlatın!
Baş ağrısının anında geçiren çözümler burada!
Baş ağrısının anında geçiren çözümler burada!
Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri!
Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri!
Bu kahvaltı çeşitleri cildi güzelleştiriyor!
Bu kahvaltı çeşitleri cildi güzelleştiriyor!
Vakti olmayan anneler için bu güzellik sırları kurtarıcı olacak!
Vakti olmayan anneler için bu güzellik sırları kurtarıcı olacak!
Yorumlar