Doğru fondöten sürmenin püf noktaları neler miktarını doğru ayarlayın!

Kadınların kullandığı makyaj malzemelerinin içerisinde demirbaşı oluşturan fondöteni yanlış uygulamak oldukça çirkin bir görünüme sebebiyet vermektedir. Aslında daha güzel olmak amacıyla sürdüğümüz fondöten bilinçsizce sürüldüğü zaman hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Fondöteni doğru sürmenin püf noktaları neler? Elmaelma.com olarak sizlere bu sorunun detaylı bir yanıtını hazırladık. İşte fondöten sürerken dikkat etmeniz gerekenler!

Cildinizi makyaja hazırlayın

Fondöten sürereken ilk olarak dikkat etmeniz gereken şey cilt temizliği olmalıdır. Öncelikli olarak cildinizi makyaja hazırlamalısınız. Bu sayede makyaj cildinizde daha iyi duracaktır. Kirli bir cilde yapılan makyaj kalıntıların oluşmasına neden olacak ve yüzünüzde çirkin duracaktır. Belki makyaja başlamadan önce cildinize peeling yapabilir cildinizi ölü hücrelerden arındırabilirsiniz.

Cildinizi güzelce nemlendirin

Mutlaka nemlendirici sürün. Nemlendirici sürmeden sürdüğünüz fondöten yüzünüzde katı bir görünüme yol açacaktır. Pul pul dökülmeerin olmasını istemiyorsanız cildinizi muhakak nemlendirin. Temiz bir cilt, makyajında kusursuz durmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın zemin ne kadar iyi olursa makyajınızda bir o kadar güzel gözükecektir.

Makyaj süngeriniz ya da fırçanızın temiz olduğundan emin olmalısınız

Fondöten sürmenin bir diğer püf noktası, fondöteni cildinize uyguladığınız makyaj fırçası ya da makyaj süngeridir.Bu fırçanın temiz olması çok önemli. Buna özellikle dikkat etmelisiniz. Çünkü kirli bir fondöten fırçası yüzünüzde sivilce ve aknelerin oluşmasına neden olabilir.

Tabaka halinde yüzünüze boca etmeyin

Fondöten sürmenin püf noktalarından bir diğeri de, fondötenin cilde kesinlikle ince bir tabaka halinde sürülmesinin gerekliliğidir.

Gözaltlarınıza sakın fondöten sürmeyin!

Fondöten sürmenin püf noktaları arasında, kullanılan fondötenin göz altı, ve göz kapaklarına uygulanmamasının gerekliliği de yer almaktadır. Aksi halde, zaten çok hassas olan bu bölgelerin erken kırışması durumu söz konusu olacaktır.