Evde allık yapmanın püf noktaları neler saece 2 malzemeyle hazır!

Evde allık nasıl yapılır? Allık yapımının püf noktaları neler? Evde sadece 2 malzemeyle hazırlayabileceğiniz allık tarifini öğrenmeye ne dersiniz. Üstelik sadece 2 malzemeyle hazırlanıyor! Vazelin ve gül tozu ile hazırlayacağınız bu ürün sayesinde artık dışarıdan allık almanıza gerek kalmayacak. Gelin nasıl hazırlandığına beraber bakalım.

Evde allık nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı vazelin 1 yemek kaşığı gül yaprağı tozu

Yapılış aşaması;

Bir kabın içerisine vazelin ve gül yaprağı tozunu ilave edin. Daha sonra Birbirine geçecek şekilde iyice karıştırdıktan sonra geniş ağızlı bir kutya aktardıktan soonra makyaj yaparken doğal pempe yanaklara sahip olabilirsiniz! Ancak akışkan kıvanını biraz daha mat bir görünüme çevirmek için üzerinden mat bir pudra geçebilirsiniz.