Genç gösteren makyaj teknikleri ince bir ten makyajından geçiyor!

Makyaj kişiyi rezil de eder vezir de! kat kat uygulanan makyaj kişiyi olduğundan çok daha yaşlı görünmesine neden olur. Doğru makyaj tekniği ile yaşınızı olduğunda çok daha genç gösterebilirsiniz. Dermatolog Dr. Şale Yılmaz, doğru makyaj teknikleri ile yaşı gençleştirmenin sırrını paylaştı!

DOĞRU MAKYAJ REZİL DE EDER VEZİR DE!

Cildinizdeki kusurları kapatmaya çalışırken uygulanan kat kat fondöten ve kapatıcılar cildinizde olmayan kırışıklıkları varmış gibi görünmesine neden olarak makyajda kek görünümüne neden olabilirsiniz.

CİLT BAKIM RUTİNLERİNİ İHMAL ETMEYİN!

Cildinizi tanıyıp, ihtiyaçlarının belirledikten sonra ürün seçmek önemlidir. Günlük temizlik, tonik, nemlendirme ve güneş korumayı ihmal etmeden doğru makyaj ürünleriyle aydınlatma ve kontür yapılarak doğal bir görünüm sağlanabilir.

Cildinizde lekeler, izler veya matlık varsa kimyasal peeling, dermaroler veya lazer uygulamaları cildi yenileyerek sorunları azaltır. Cildinizde çizgi ve kırışıklıklar varsa botulinum toxin, dolgu, mezoterapi uygulamaları bu sorunları azaltacak çözümler sağlayabilir.

Kaşlar: Yüz ifadesinde önemlidir. Çok ince, cansız kaşlar yüze yorgun ifade verir. Kirpik ve kaşları besleyen özel ürünler kullanabilirsiniz. Ayrıca saç renginize uygun kaş kalemleriyle kaşı yoğunlaştırmak daha iyi bir görünüm oluşturacaktır. Son yıllarda çok popüler olan kalıcı kaş şekillendirme çok dikkatli karar verilmesi gereken işlemlerdir. Yapıldıktan sonra geri dönüşü oldukça zordur.

Dudaklar: Zamanla incelen ve belirginliğini kaybeden dudakların çevresinde çizgilerde oluşabilir. Bu bölgeye uygulanabilecek özel dolgularla bu görünüm azaltılabilir. Ayrıca dolgunlaştırıcı rujlar da kullanılabilir. İleri yaşlarda koyu renk rujdan çok açık renk rujlar ve doğal renkteki dudak kalemleri tercih edilmelidir.

Allık sürerken: Yaşlanma sürecinde ciltte sarkma, elastikiyet kaybı oluşabilir. Bu sorunları radyofrekans, fokuslu ultrason gibi yöntemlerle azaltmak mümkündür. Allık seçiminde şeftali veya pembe tonları seçmek daha canlı bir görünüm sağlayacaktır.

Göz çevresi torbaları ve çizgiler: Göz çevresindeki cilt daha incedir, yaşlanma etkileri daha erken görülür. Plazma tedavisi (plexr) ile göz kapağında sıkılaşma, göz altı torbalarında azalma sağlanabilir. ilerleyen yaşlarda far seçiminde de daha doğal tonları tercih edin, sedefli tonları veya güçlü tonları kullanmayın. Son olarak bronz pudra kullanın, cildinizi daha canlı ve ışıltılı gösterin.