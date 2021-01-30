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Çocuk odası nasıl dekore edilmeli güneş alan bir ortam olmalı!

Çocuğunuzun odasını dekore ederken göz önünde bulundurmanız gereken bazı maddeler var. Güneş alan bir ortam ve ders çalışmaya teşfik etmeli.

Çocuk odası nasıl dekore edilmeli güneş alan bir ortam olmalı!
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Çocuğunuzun odasını dekore ederken bazı noktaları göz önünde bulundurmalı ve dekore ettiğiniz odanın çocuğunuzun gelişimine katkıda sağlamasına dikkat etmelisiniz. Gelişim çağında olan bir çocuğun odasını dekore ederken 4 maddeyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Mesela çocuğunuzun odası ne kadar güneş alıyor? İşte dikkat etmeniz gereken o maddeler... 

ÇOCUĞUN ODASI NASIL OLMALI?

Çocuğunuzun geceleri ve gündüzleri rahat uyuyabileceği ve rahat davranabileceği bir oda yaratmalısınız. Özellikle gelişim çağında olan bir çocuğun odasını dekore ederken en önemli özelliklerden biri de güneş alıp almamasıdır. Çocuğunuzun odasına eşya seçerken sadece renklerin uyumuna göre değil antibakteriyel özellikte olan halıları tercih ederek kolay alev almayan, leke tutmayan halılar tercih edin. Çocuğunuzun odasını dekore ederken hayal dünyasın geliştirmeye yardımcı olacak dekoratif eşyaları seçmeyi ihmal etmeyin. 

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK GELİŞİMİNE DESTEK BOYAMA VE RENKLER

Çocuğunuzun psikolojik gelişimine oldukça etki eden konulardan biri de renklerdir. Çocuğunuz için tercih edeceğiniz renkleri seçerken karmaşık renklerden uzak durun. Toplum arasında yaygın olarak yapılan hatalardan biri olan kız çocuğu pembe erkek çocuğu mavi olan renkleri uygulamaktan vazgeçin. Çocuğunuzun sevdiği renklere ağırlık vererek pastel veya açık renklere ağırlık verebilirsiniz. 

ÇOCUĞUNU YATAĞI NASIL OLMALI?

Çocuğunuz için yatak seçerken sert yataklardan uzak durun. Sert yataklar çocuğunuzun kas gelişimini büyük oranda etkilemektedir. Çok yumuşak girdili çıktılı yataklar ise çocuğunuzu rahatsız eder. İşte bu yüzden yatak seçerken orta sertlikte olmasına ve ne olursa olsun kenarlarında ufak korumalığının olmasına özen gösterin. 

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