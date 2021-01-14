Makyaj fırçaları nasıl temizlenir şampuan kullanın!

Makyaj fırçaları nasıl temizlenir? Makyaj fırçalarını temizlemenin püf noktaları neler? Makyaj fırçalarını temizlemek cildinizi mikrop ve bakterilerden korur. Bu nedenle makyaj fırçalarınızı düzenli olarak temizlemeye çalışmalısınız. Peki nasıl? diyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte makyaj fırçalarını temizlemenin püf noktalarını sizler için bir araya getirdik.

İlk kural mümkün olduğunca nazik olmak!

Makyaj fırçalarınızı temizlerken ilk olarak dikkat etmeniz gereken şey mümkün olduğunca nazik davranmak olmalıdır. Fırçalarınızı temizlerken sabırlı ve yumuşak bir şekilde yapmanızı öneriyoruz. Aksi taktirde hırpalanacak ve yıpranacaktır ve bir de tabi fırça temizliğinizi yaparken ılıksu kullanmaya özen gösterin.

Şampuan kullanın

Makyaj fırçalarını şampuanla yıkayarak daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Ağır şampuanlar yerine daha çok bebek şampuanını kullanmanızı öneririz.

Güzel durulamaya özen gösterin

Musluğunuzdan ılık su aktığına emin olun ve tüm makyaj fırçalarınız iyice temizlenene kadar suda tutmaya özen gösterin.

Kurutma makinası kullanmayın!

Makyaj fırçalarınızı temizledikten sonra kurutma makinası kullanmayın. Aynı şekilde bu yöntem de fırçanızdaki kıllara zarar verecektir. Fırçanızın kendiliğinden kurumasını bekleyin. Aksi taktirde fırçanız bozulacaktır.