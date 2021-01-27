search menu
search
close

Evde vücut spreyi yapımı hem pratik hem ekonomik!

Evde vücut spreyi nasıl yapılır? Sizi tanımlayan bir kokuyu evde doğal bir şekilde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik oldukça pratik ve ekonomik.

Evde vücut spreyi yapımı hem pratik hem ekonomik!
-A A+

Evde oldukça ekonomik bir şekilde hazırlayabileceğiniz vücut spreyini kendiniz yapmaya ne dersiniz? Üstelik sizi tanımlayan bir koku ile! Dışarıdan yaptığınız harcamalara gerek duymayacağınız bu spreyi mutlaka denemelisiniz. Peki evde vücut spreyi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda evde vücut spreyi yapımı tarifi. 

MALZEMELER:

1 sprey şişesi, esans yağı (menekşe, yasemin, zambak gibi), gül suyu ya da su yeterli olacaktır. 

HAZIRLANIŞI: 

Boş bir sprey şişesinin içerisine bir miktar gül suyunu ilave edin. Daha sonra kokusunu sevdiğiniz bir esansiyel yağdan 10 veya 15 damla kadar damlatın. Daha sonra şişeyi iyice çalkalayın. Çalkalama işleminden sonra dilediğiniz gibi el yapımı vücut spreyinizi kullanabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Üstelik mayasız: Dereotlu kıyır poğaça Üstelik mayasız: Dereotlu kıyır poğaça
Lezzet
Elinizdeki soğan kokusunu bu yöntemle giderebilirsiniz! Elinizdeki soğan kokusunu bu yöntemle giderebilirsiniz!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Sınırları zorladı! Eşine çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Sınırları zorladı! Eşine çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
''Seni özledim'' diye dövmecisine seslendi!Bir anda pijamasını indirdi
''Seni özledim'' diye dövmecisine seslendi!Bir anda pijamasını indirdi
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz videosu sosyal medyayı karıştırdı!
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz videosu sosyal medyayı karıştırdı!
Önceki Haberler
İşte depresyona iyi gelen besinler!
İşte depresyona iyi gelen besinler!
''Talk'' pudraları kanser yapıyor mu?
''Talk'' pudraları kanser yapıyor mu?
Karne psikolojisinde neye dikkat edilmeli?
Karne psikolojisinde neye dikkat edilmeli?
Maya maskesi ile cildinizdeki lekeleri yok edin!
Maya maskesi ile cildinizdeki lekeleri yok edin!
İşte aşırı karbonhidrat tüketiminden kurtulamanın yolları!
İşte aşırı karbonhidrat tüketiminden kurtulamanın yolları!
Ramyo'ya bomba transfer! Ünlü isim ekranlara dönüyor!
Ramyo'ya bomba transfer! Ünlü isim ekranlara dönüyor!
Hamilelikte en sık yaşanan bacak şikayetleri!
Hamilelikte en sık yaşanan bacak şikayetleri!
Selin Ciğerci takipçilerine fena rezil oldu! Yorum üstüne yorum geldi!
Selin Ciğerci takipçilerine fena rezil oldu! Yorum üstüne yorum geldi!
Yorumlar