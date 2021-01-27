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Depresyondan kurtaran besinler neler yer fıstığı tüketin!

Her geçen yıl kişilerin anksiyete, depresyona eğilim yüzdesi giderek artış göstermektedir. Elmaelma.com olarak sizlere depresyonla savaşan besinleri araştırdık.

Depresyondan kurtaran besinler neler yer fıstığı tüketin!
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Her geçen yıl kişilerin anksiyete, depresyona eğilim yüzdesi giderek artış göstermektedir. Dünya sağlık örgütünün 17 ülke içerisinde yaptığı bir araştırmada her 20 kişiden 1'inde depresyon görülmektedir. Bu oranlar her geçen yıl daha da artış göstermektedir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük depresyon ile savaşan besinler hakkında bilgi verdi.


Serotoni triptofan aminoasitinden sentezlenmektedir. Yani, triptofandan zengin tüm besinler mutluluk oranınızı arttıracaktır. Muz, kivi, ananas, mango, yumurta, tavuk ve hindi eti başlıca triptofan kaynakları arasında gelmektedir.Omega-3 yağ asitlerinin depresyon riskini azaltmaktadır. Omega-3’ü en güzel balık yağından sağlarken ceviz, keten tohumu, chia tohumu ile beslenmenizi destekleyebilirsiniz.

BU BESİNLER DEPRESYONDAN KURTARIYOR 

Östrojen seviyenizi arttırmanız serotonin seviyesini de arttırmaktadır. Beslenmenize kırmızı meyveler, kuru baklagiller ve keten tohumunu ekleyin.
Yapılan çalışmalar, resveratrolün antidepresan etki gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı ve ananasta bolca bulunmaktadır.B grubu vitamini içeren tam tahıllılar, serotonin seviyesini arttırmaktadır. Bu sebeple öğünlerinizi basit şekere uzak; tam tahıl ürünleri, sebze meyve gibi kompleks karbonhidratlara yakın hale getirin.Magnezyum, beyninizdeki nöral bağlantıları sağlamaya yardımcıdır. Bu sebeple, magnezyum depresyon riskini azaltmaktadır! Kaynakları ise kakao, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıl ürünleri, badem ve muz.

KAYNAK: PEMBENAR

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