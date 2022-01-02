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Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden yeni yıl pozu!

Oğulcan Engin, Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Yılbaşı gecesini birlikte geçiren çiftten Engin, aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Miray Daner ve Oğulcan Engin çiftinden yeni yıl pozu!
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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çiftinin nikah masasına oturması beklenirken iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamışlardı. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı. Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı.

Hızlı adımlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına; "Sonra konuşuruz" demişti.

KURAL BOZMUŞTU
İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, bu yaşananların ardından kural bozmuştu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz vermişti. Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti.

Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.

Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.

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