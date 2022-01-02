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Pınar Altuğ'dan aile pozu! Kızı Su annesinin boyuna yetişti

Yağmur Atacan ile 13 yıldır evli olan Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımında bulundu. Altuğ'un kızının annesini boyuna yetişmesi dikkat çekti

Pınar Altuğ'dan aile pozu! Kızı Su annesinin boyuna yetişti
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Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, özellikle takipçilerinin olumsuz yorumlarına verdiği cevaplarla adından sıkça söz ettiriyor. Ailesi ile paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Pınar Altuğ her fırsatta bu duruma isyan ediyor.

 Altuğ, geçtiğimiz günlerde "Eşek kadar kadın bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz, oğlunuz gibi gözüküyor pes vala" yorumuna verdiği cevapla gündem olmuştu.

 Bu defa aile pozunu paylaşan Pınar Altuğ'un kızının hızla büyüdüğünü gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.2009 doğumlu Su Atacan'ın annesinin boyuna yetiştiğini gören hayranları Altuğ'a 'Kızınız boyunuza gelmiş' şeklinde yorumlar yaptı.

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